الدبيبة يقدّم حكومته المقترحة غدا الخميس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 February, 2021

أعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة أنه أنهى تشكيل حكومته المرتقبة، التي سيقوم بتقديمها لمجلس النواب من أجل منحها الثقة.

وقال الدبيبة في بلاغ نشره على صفحتي فيسبوك وتويتر إنه أنهى اختيار القائمة التي قالت أطراف أنها تجاوزات ألاف السير التي قدّمت له، وأنه سيقدّم الشخصيات المقترحة غدا الخميس.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لمح أيضا لامكانية اللجوء إلى منتدى الحوار لمنح الثقة لحكومته وأنه سيتجه إلى الخيار الثاني إذا لم يتوافق مجلس النواب على عقد جلسته.