سعد الجازوي: تقديم الدبيبة تشكيلة حكومته لعقيلة صالح سيعرضها للطعون

زعم عضو مجلس النواب المقاطع سعد الجازوي أن تسليم رئيس الحكومة المعين عبد الحميد الدبيبة تشكيلة حكومته لعقيلة صالح في طبرق، سيجعلها قابلة للطعون.

وادعى الجازوي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن تقدم الدبيبة لنيل الثقة من مجلس النواب في طبرق يرجع لهوى المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، غاضا الطرف عن العدد الكبير المجتمع في طرابلس وفي صبراتة.

واعتبر النائب المقاطع أن منح الثقة للحكومة الجديدة إجراء شكلي، وأفضل من يمرر هذه الحكومة بما فيها للمجتمع الدولي هو عقيلة صالح، على حد قوله.

وأضاف الجازوي: “هذا الأمر في الأصل من مهمة البرلمان مجتمعاً بنصاب قانوني، الذي عليه أن يناقش رئيس الحكومة في التشكيلة، ويمكنه أن يعطي الثقة أو يرفض، أو يطلب إعادة تشكيلها من جديد بملاحظات”.

وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لـ “الساعة 24″، عن أن التشيكلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية ستقدم لهيئة رئاسة مجلس النواب بمدينة طبرق.