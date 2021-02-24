كوبيش: قوى تستفيد من انقسام ليبيا وتريد الإبقاء عليه

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أن “هناك قوى تستفيد من انقسام البلاد وتريد الإبقاء على الوضع الراهن”.
وقال كوبيش في لقاء مع صحيفة “برافدا” السلوفاكية، إنه على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية في ليبيا، إلا أن الوضع في البلاد غير مستقر للغاية.
ورأى كوبيش أن التحدي الأكبر في ليبيا يتمثل في العمل مع المسؤولين الليبيين لإنهاء انقسام البلاد ووجود أجسام تنفيذية وبرلمانين، مبيناً أن الهدف الآن هو إنشاء مؤسسات حكومية وتشريعية موحدة وفعالة.
وأشار إلى أنه ومن خلال الانتخابات البرلمانية الديمقراطية المقرر إجراؤها في ديسمبر من هذا العام، يجب أن تنتهي الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكشف كوبيش أنه على اتصال دائم مع كبار ممثلي الدول المجاورة والدول الأخرى، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومع ممثلي مجلس الأمن الدولي وما يسمى بعملية برلين التي بدأت قبل عام.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك