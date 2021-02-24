كوبيش: قوى تستفيد من انقسام ليبيا وتريد الإبقاء عليه

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أن “هناك قوى تستفيد من انقسام البلاد وتريد الإبقاء على الوضع الراهن”.

وقال كوبيش في لقاء مع صحيفة “برافدا” السلوفاكية، إنه على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية في ليبيا، إلا أن الوضع في البلاد غير مستقر للغاية.

ورأى كوبيش أن التحدي الأكبر في ليبيا يتمثل في العمل مع المسؤولين الليبيين لإنهاء انقسام البلاد ووجود أجسام تنفيذية وبرلمانين، مبيناً أن الهدف الآن هو إنشاء مؤسسات حكومية وتشريعية موحدة وفعالة.

وأشار إلى أنه ومن خلال الانتخابات البرلمانية الديمقراطية المقرر إجراؤها في ديسمبر من هذا العام، يجب أن تنتهي الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكشف كوبيش أنه على اتصال دائم مع كبار ممثلي الدول المجاورة والدول الأخرى، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومع ممثلي مجلس الأمن الدولي وما يسمى بعملية برلين التي بدأت قبل عام.

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