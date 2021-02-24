ليبيا الان

“لجنة كورونا” في سبها توصي بحظر شامل لأسبوعين

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوصت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في سبها، الجهات ذات الاختصاص بضرورة فرض إغلاق تام ولمدة أسبوعين؛ لخفض معدل الإصابات وضمان استمرار عمل مراكز العزل والمحافظة على القطاع الصحي.

وأشارت اللجنة إلى أن الوضع الوبائي داخل مدينة سبها “خطير جداً ومن المتوقع أن يخرج عن السيطرة في أي لحظة”.

ودعت اللجنة إلى إيقاف كل النشاطات بشكل عاجل بما فيها المآتم والأفراح والمدارس والمساجد، وطالبت من الجميع التعاون من خلال التوعية والنصح والإرشاد، وقالت: “في هذه المرحلة نعول على شبابنا الوطني الغيور ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخنا الحكماء وأمهاتنا الناصحات”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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