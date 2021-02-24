السفارة الأمريكية: نورلاند يناقش مع عقيلة صالح الإسراع في عقد جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في تغريدات على تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن نورلاند أجرى اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى.

وبحسب السفارة الأمريكية، فإن رئيس مجلس النواب شاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأضافت السفارة: “تدرك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام”.