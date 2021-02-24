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السفارة الأمريكية: نورلاند يناقش مع عقيلة صالح الإسراع في عقد جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن. 

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في تغريدات على تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن نورلاند أجرى اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى.

وبحسب السفارة الأمريكية، فإن رئيس مجلس النواب شاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأضافت السفارة: “تدرك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • السفير الامريكي ريتشارد نورلاند (برايمر ليبيا ) بدأ يضغط علي الاطراف المعرقله حقا ما يخرج الزيت الا بالعصر ولا يعدل متعنت عن تعنته بعقد جلسه في صبراته الا بضغط امريكي فالنوام المنشقين ايقظهم برايمر ليبيا فصحوا لانفسهم واصبحوا نواب موافقين علي الاجتماع في سرت لأعطاء حكومة ادبيبه الثقه التي هي لا تحتاجها من الليبيين فهي حصلت من استيفاني ومن الدول المتدخله في الشأن وحظيت هذه التشكيله موافقة تركيا المحتله للغرب الليبي فالأمم اامتحده وتركيا يبدو انهم قد قالوا لدبيبه امشي راك انت هو الوزير وحتي ولو لم يعطيك برلمان ليبيا الثقه فسوف نمنحك نحن الثقه علي غرار الثقه التي اعطيت لحكومه الصخيرات وسيسمي الليبيين حكومتك بحكومة جنيف او بحكومة أستيفاني والنظام الاردوغاني

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