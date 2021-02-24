ليبيا الان

الدبيبة: السفير الأمريكي أبدى سعيه لدعم حكومة الوحدة وإنهاء الانقسام السياسي

تم النشر منذُ 31 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “أسعدني الاتصال الذي أجريته اليوم مع السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” الذي أبدى سعيه الجاد لدعم حكومة الوحدة الوطنية ولمخرجات الحوار الليبي وحرصه على الدفع قدما نحوا التئام باقي مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي بشكل نهائي.

ومن المقرر أن رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة تشكيلته الوزارية أمام المجلس الرئاسي الخميس، بعد الانتهاء من حسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب السيادية التي عرقلت الإعلان عن الحكومة الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ريتشارد نورلاند برايمر ليبيا هو صاحب الحل والربط سوف تذعن كل النمور الورقيه الرفضه للاجتماع مع عقيله صالح عندما قال (ريتشارد نورلاند) لا ايركم الا ما أري

    رد