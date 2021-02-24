الدبيبة: السفير الأمريكي أبدى سعيه لدعم حكومة الوحدة وإنهاء الانقسام السياسي

قال رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “أسعدني الاتصال الذي أجريته اليوم مع السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” الذي أبدى سعيه الجاد لدعم حكومة الوحدة الوطنية ولمخرجات الحوار الليبي وحرصه على الدفع قدما نحوا التئام باقي مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي بشكل نهائي.

ومن المقرر أن رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة تشكيلته الوزارية أمام المجلس الرئاسي الخميس، بعد الانتهاء من حسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب السيادية التي عرقلت الإعلان عن الحكومة الجديدة.