الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الدبيبة باستبعاد الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية المتورطة في التحريض على العنف

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأربعاء، رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، باستبعاد الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية المتورطة في التحريض على العنف والكراهية أو المتورطة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو التحريض على ارتكاب أي شكل من أشكال الانتهاكات من تشكيلة الحكومة المزعم الإعلان عنها غدآ الخميس، وخاصة منها المناصب الأمنية والعسكرية السيادية.

وأضافت اللجنة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن ذلك يأتي انطلاقآ من مقررات ومخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي والتزاماً بالالتزامات المترتبه على السلطات الليبية المصادقة والمنضمة إلى عديد من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص احترام حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون والعدالة.

وحث البيان الحكومة الجديدة على وضع ملف معالجة حالة حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها من خلال سياساتها وقراراتها وبرامجها التي تعتزم الحكومة القيام بها بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان ومع ضمانات حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة من خلال القرارات والسياسات الحكومية .

وأكد البيان على أهمية الالتزام بمسار العدالة الانتقالية وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بما يضمن احترام وتضمين المسار الإنساني و الحقوقي خلال المرحلة السياسية المقبلة عليها البلاد في إطار تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات القادمة في ديسمبر المقبل.

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