كوبيش: قوى تستفيد من انقسام ليبيا وتريد الإبقاء عليه و الانتخابات هي الحل

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، إن هناك قوى تستفيد من حالة الإنقسام التي تعيشها ليبيا ، لافتا إلى أن هذه القوى تسعى بقوة للإبقاء على الوضع الراهن لتحقيق مصالحها.

و أوضح كوبيش في لقاء مع صحيفة “برافدا” السلوفاكية، أن الوضع في البلاد غير مستقر للغاية، على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية في ليبيا، لافتا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في العمل مع المسؤولين الليبيين لإنهاء انقسام البلاد ووجود أجسام تنفيذية وبرلمانين، مبيناً أن الهدف الآن هو إنشاء مؤسسات حكومية وتشريعية موحدة وفعالة.

و شدد كوبيش على أن الانتخابات البرلمانية الديمقراطية المقرر إجراؤها في ديسمبر من هذا العام، ستنهي الفترة الانتقالية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتا إلى أنه على اتصال دائٔم مع كبار ممثلي دول الجوار والدول المعنية بالأزمة الليبية ، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومع ممثلي مجلس الأمن الدولي وعملية برلين التي بدأت قبل عام.

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