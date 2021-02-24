كوبيش: قوى تستفيد من انقسام ليبيا وتريد الإبقاء عليه و الانتخابات هي الحل

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، إن هناك قوى تستفيد من حالة الإنقسام التي تعيشها ليبيا ، لافتا إلى أن هذه القوى تسعى بقوة للإبقاء على الوضع الراهن لتحقيق مصالحها.
و أوضح كوبيش في لقاء مع صحيفة “برافدا” السلوفاكية، أن الوضع في البلاد غير مستقر للغاية، على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية في ليبيا، لافتا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في العمل مع المسؤولين الليبيين لإنهاء انقسام البلاد ووجود أجسام تنفيذية وبرلمانين، مبيناً أن الهدف الآن هو إنشاء مؤسسات حكومية وتشريعية موحدة وفعالة.
و شدد كوبيش على أن الانتخابات البرلمانية الديمقراطية المقرر إجراؤها في ديسمبر من هذا العام، ستنهي الفترة الانتقالية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتا إلى أنه على اتصال دائٔم مع كبار ممثلي دول الجوار والدول المعنية بالأزمة الليبية ، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومع ممثلي مجلس الأمن الدولي وعملية برلين التي بدأت قبل عام.
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