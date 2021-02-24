“الوطنية لحقوق الإنسان”: ندعو الدبيبة لاستبعاد المتورطين في العنف من تشكيلة حكومته

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باستبعاد الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية المتورطة في التحريض على العنف والكراهية أو المتورطة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو التحريض على ارتكاب أي شكل من أشكال الانتهاكات، من

تشكيلة حكومته المزعم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم الخميس.

واستندت اللجنة في طلبها، الذي نشرته ببيان طالعته “الساعة 24″، إلى مقررات ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والالتزامات المترتبة على السلطات الليبية المصادقة والمنضمة إلى عديد من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص احترام حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون والعدالة.

كما حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية على وضع ملف معالجة حالة حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال سياساتها وقراراتها وبرامجها التي تعتزم الحكومة القيام بها، وذلك بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مع ضمانات حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة، من خلال القرارات والسياسات الحكومية.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أهمية الالتزام بمسار العدالة الانتقالية وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يضمن احترام وتضمين المسار الإنساني والحقوقي خلال المرحلة السياسية المقبلة عليها البلاد، وذلك في إطار تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات القادمة في ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لـ “الساعة 24″، عن أن التشيكلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية ستقدم لهيئة رئاسة مجلس النواب بمدينة طبرق.