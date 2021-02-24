مفاجأة.. كورونا المتطور المعروف بـ” طفرة لندن” يظهر في ليبيا.. وهذه التفاصيل

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس – ليبيا ، قاموا بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحوّر لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن (SARS-CoV-2 variant from lineage B.1.1.7) وذلك باستخدام مشغلات نوع (Vircell) تطوعت بها الشركة مجّانيا، وقد تبين من خلال الكشف على (88) عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن عدد (23) عينة كانت من النوع الجديد المتحوّر المعروف بطفرة لندن أي بنسبة (26%) من إجمالي العينات.

وتابع المركز في إيجاز صحفي، وبذلك تم تأكيد وجود هذا النوع معملياً لأول مرّة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتّصف بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، متابعا، إن اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موْجَه وبائية واسعة الإنتشار “لا قدّر الله” وخيمة العواقب خاصةً في ظلّ ما نشهده من تراخي وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد المركز على ضرورة الاستمرار في تتبع ودراسة تطور SARS-CoV-2 والحصول على الدعم اللازم للقيام بذلك حيث أن وضع استراتيجيات المراقبة الجينية للفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب يعد أمرًا بالغ الأهمية لرصد ظهور المتغيرات وحماية الصحة العامة.

ووجه المركز شكر وتقدير لكل العاملين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع وفروعه على الجهود الجبارة المبذوله منذ بداية الجائحة لأجراء الاختبارات والمساهمة في تحديد الوضع الوبائي.