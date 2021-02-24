كورونا المتحور المعروف بـ طفرة لندن يظهر في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد المركزي الوطني لمكافحة الامراض أنه سجل لأول مرة في ليبيا 23 إصابة بفيروس كورونا من النوع الجديد المعروف بطفرة لندلن.

وقال المركز في بيان له، اليوم الخميس، أن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحوّر لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن وذلك باستخدام مشغلات نوع (Vircell).

وأوضح المركز أنه تبين من خلال الكشف على (88) عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن عدد (23) عينة كانت من النوع الجديد المتحوّر المعروف بطفرة لندن أي بنسبة (26%) من إجمالي العينات.

أكد المركز أن تسجيل هذا النوع من الفيروس معملياً يعد لأول مرّة في ليبيا، محذرا من ظهور موجة وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب خاصة في ظل التراخي وعدم الالتزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

يشار إلى فيروس كورونا من النوع الجديد المعروف بطفرة لندلن يتصف بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع.

وأكد المركز على ضرورة الاستمرار في تتبع ودراسة تطور SARS-CoV-2 والحصول على الدعم اللازم للقيام بذلك حيث أن وضع استراتيجيات المراقبة الجينية للفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب يعد أمرًا بالغ الأهمية لرصد ظهور المتغيرات وحماية الصحة العامة، وفق البيان.