مدير مصلحة الجمارك: ديوان المحاسبة أنشأ لجنة لمراجعة العقد المبرم مع شركة “sck” التركية

قال مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي، إنه لا يزال العمل مستمرا مع شركة sck التركية، وقد أنشأ ديوان المحاسبة لجنة تتضمن موظفين بالجمارك لمراجعة العقد المُبرم معها وتقييم أدائها.

وأضاف أن المصلحة طلبت منذ مدة منظومةً للتتبّع الإلكتروني لمواجهة التهريب والتهرب الضريبي والفساد، فاختارت المالية شركة sck المختصة ومقرها في تركيا للتعاقد معها، مبين أن مصلحة الجمارك فحصت ملف الشركة وقيّمتها وخفضت قيمة عمولتها قبل توقيع العقد بينها وبين المالية.

وأشار إلى أن منظومة التتبّع الإلكتروني ectn لها فوائد عديدة أبرزها: كشف ومواجهة تهريب الموادّ المحظورة أو الحاويات الفارغة، وتغيير بلد المنشأ، والتهرب الضريبي، والتلاعب بسعر البضائع وغير ذلك.

وأكد أنه من مزايا المنظومة أيضا أنها توفّر للدولة إحصائية وبيانات كاملة للبضائع الداخلة إليها شهريا وسنويا، لافتا إلى أن الشركة دربت طاقما من المصلحة في تركيا للتعامل مع البيانات التي تقدمها، في حين تراجع الشركة البيانات وتتولى التسويات المالية مع شركات الشحن .

ولفت إلى أنه منذ مطلع فبراير بدأ تنفيذ القرار الذي يفرض على كل المورّدين جلب رقم التتبّع الإلكتروني لإدخال بضائعهم، وأفرجنا عن البضائع الواصلة قبل ذلك التاريخ، مع فرض الرقم الإلكترونيّ على المورّدين يفيد الدولة والمواطن أولا، ولا يتضرّر منه إلا بعض التجار الذين استفادوا من الوضع السابق لتمرير موادّ محظورة أو تزوير قيمة سلعهم ومنشئها أو التهرب من الضرائب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24