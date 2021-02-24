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“الغرياني” من تركيا: استخدام آية “فمن عفى وأصلح” للصلح بين الليبيين غير صحيح

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ادعى المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن استخدام الآية القرآنية “فمن عفى وأصلح” في محاولات الصلح الجارية بين الليبيين غير صحيح.

وقال الغرياني في لقاء عبر قناته “التناصح”، التي تبث من تركيا، ورصدته “الساعة 24″، إن “الدماء التي سفكت والأعراض التي انتهكت والناس الذين هجروا والأموال التي استولي عليها، من له الحق في المصالحة عليها هم أولياء هؤلاء الناس إن كانوا أحياء، ولا يجوز لأحد أن يتولى هذا نيابة عنهم”.

وأضاف المفتي المعزول من قبل مجلس النواب بسبب تورطه في التحريض على العنف والقتل بين اللليبيين: “إذا أردتم المصالحة فعليكم بأهل اليتامى في مدينة درنة وبنغازي، وقنفودة، والأرامل، والآباء فلا تزال حتى الآن دموعهم لم تكفف، ومثلهم في ترهونة، وفي جنوب طرابلس مهجرون بالآلاف أخذوا أموالهم وديارهم”، على حد قوله

وتابع الغرياني: “لا يجوز لأحد التصالح نيابة عنهم، حرام ولا يجوز، لا بد من بيان الحقوق، وهذا لا يتم إلا بتشكيل عدالة انتقالية، وأهل عدالة وإنصاف تعرض عليهم هذه المسائل”.

وواصل: الأولى القصاص من المجرم ولولي الدم أن يعفو وهو ارتكاب خلاف الأولى، أما إذا لم يعف فلا ينبغي ولا يجوز استخدام “فمن عفا وأصلح” وينبغي لهؤلاء الناس الكف عن هذا الكلام، وهو شيء ليس له أساس.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • والله كلامه صحيح نوعا ما ـ عالاقل الأيتام والأرامل والمهجرين الليبيين الأصل ـ أولى بالرعاية والأهتمام من لاجئي الحروب الي قريب يركبوا على ظهور الحكومة وما يسمى النواب والمسؤلين الليبيين ـ وممكن حتى لاهفين الأقتصاد الليبي ويدفوا فالليبيين في التسرع و هالصراعات الفارغة وتبديل شئون الدولة وتصدير السموم ـ وتتاجر بالعمال الي قدموا لبناء ما خربته قراراتهم الغبية والضالة

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  • لم يعد لديك اي شغل في قناة التناطح اذا ما تم ايقاف دائم لاطلاق النار لأن خدمتك السابقه هي تفصيل فتاوي مضلله وتحريضيه علي القتل والسلب والنهب والخطف حتي ان البعض قد سماك مفتي الارهابيين فكل فتاويك المضلله تتعارض مع صحيح الشريعه واوصول الدين

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