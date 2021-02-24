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بالتمر والسايح يناقشان سبل تعاون المفوضية العليا ومصلحة الأحوال المدينة استعدادا للانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، لبحث سبل التعاون بين المفوضية والمصلحة استعدادا للانتخابات القادمة.

وأوضح بالتمر في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن اللقاء شهد مباحثات حول تطوير سجل الناخبين، وتزويد المفوضية بقاعدة بيانات المستهدفين من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب.

يشار إلى أن ليبيا ستشهد في 24 من ديسمبر المقبل انتخابات برلمانية ورئاسية بحسب ما توصل إليه المجتمعون في ملتقى الحوار السياسي الليبي واللجان المنبثقة عنه.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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