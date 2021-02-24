الوطني لمكافحة الأمراض: اكتشاف 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الخميس، اكتشاف 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور المعروف بطفرة لندن.

وأوضح المركز في بيان له أنه أجرى فحوصا على 88 عينة موجبة لفيروس كورونا باستخدام مشغلات حديثة وتبين أن منها 23 من النوع الجديد المتحور بنسبة 26% من إجمالي العينات

وأضافت أنه تم تأكيد وجود هذا النوع معملياً لأول مرّة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتّصف بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع.

وأكد البيان أن إكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موْجَه وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب خاصةً في ظلّ ما تشهده البلاد من تراخ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والإحترازية.

وشددت اللجنة على ضرورة الاستمرار في متابعة هذا النوع من فيروس كورونا المتحور والحصول على الدعم اللازم للقيام بذلك حيث أن وضع استراتيجيات المراقبة الجينية للفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب يعد أمرًا بالغ الأهمية لرصد ظهور المتغيرات وحماية الصحة العامة.

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