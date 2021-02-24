حويلي: تأجيل الاستفتاء على الدستور ضروري إلى ما بعد انتخاب السلطة التشريعية الجديدة

أكد عضو ما يسمى بـ مجلس الدولة عبد القادر حويلي ، أنه يجب تأجيل عملية الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد انتخاب السلطة التشريعية الجديدة، معتبرًا أن مسألة الدستور إن تم إجراء الانتخابات في 42 ديسمبر، لن يسمح الوقت لإجراء العمليتين.

وشدد حويلي خلال تصريحات تلفزيونية تابعتها ليبيا 24، على ضرورة عدم قبول أي ترشيحات من النواب للأنضمام للحكومة الجديدة، وفقًا لقوله، لافتا إلى أنه في حال لم تنل الحكومة الثقة من مجلس النواب سيتم التوجه لملتقى الحوار السياسي.

و بيّن حويلي أن النصاب المطلوب في الملتقى لمنح الثقة للحكومة هو 50+1، موضحا أن المشهد السياسي في ليبيا في حاجة لإرضاء كل الأطراف.

ولم يستبعد حويلي تعرض رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة للابتزاز من قبل بعض النواب، لافتا إلى أن الدبيبة سيتعامل بمرونة مع هذا الجانب و سيتصرف بذكاء لإيجاد التوازن الذي سيمكنه من قيادة البلاد.

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