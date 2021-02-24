الوطني لمكافحة الأمراض يعلن اكتشاف النوع الجديد من كورونا ويحذر من نتائج وخيمة

بيــــــــــان بشأن إكتشاف النوع الجديد المتحوّر لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن :

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس إن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز اكتشف خلال الكشف على (88) عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن عدد (23) عينة كانت من النوع الجديد المتحوّر المعروف بطفرة لندن أي بنسبة (26%) من إجمالي العينات.

وأضاف المركز في بلاغ له ليل الأربعاء الخميس أن هذه التحاليل تكشف وجود هذا النوع معملياً لأول مرّة في ليبيا مع الأخذ في الإعتبار بأنه يتّصف بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، وهو أمر يدعو إلى القلق بسبب توقع ظهور موْجَه وبائية واسعة الإنتشار ستكون نتائجها وخيمة في ظل عدم الالتزام المجتمعي بالإجراءات الوقائية.

وأكد على “ضرورة الإستمرار في تتبع ودراسة تطور SARS-CoV-2 والحصول على الدعم اللازم للقيام بذلك حيث أن وضع استراتيجيات المراقبة الجينية للفيروس وإتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب يعد أمرًا بالغ الأهمية لرصد ظهور المتغيرات وحماية الصحة العامة”.