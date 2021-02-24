الأبلق: قوى إقليمية تضغط لاستمرار عقيلة صالح في رئاسة مجلس النواب

أكد عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن أعضاء المجلس مصرون على عقد جلسة يتم فيها تغيير رئاسة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الأطراف التي فقدت دورها وخرجت من المشهد لن تكون ممثلة في الحكومة الجديدة.

و أوضح الأبلق خلال تصريحات نلفزيونية رصدتها ليبيا 24 ، أنه سيتم بعد ذلك مناقشة منح الثقة للحكومة من عدمه لتغطية الاستحقاقات الدستورية القادمة،

و أشار الأبلق إلى وجود أطرافًا دولية تعمل لعدم التئام مجلس النواب وتضغط على بعض الأطراف،لبقاء عقيلة صالح في المشهد السياسي؛ بعد فشله في تولي منصب رئيس المجلس الرئاسي .

و أكد الأبلق على أن الأطراف التي فقدت دورها وخرجت من المشهد السياسي لن تكون ممثلة في الحكومة والتي تقدمت بأسماء مترشحيها في ملتقى الحوار في جنيف، لافتا إلى أن تصريحات عقيلة صالح حول استمراره في منصبه تقود الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا.

ونوّه الأبلق إلى أن أعضاء مجلس النواب مختلفين سياسيًا منذ عام 2014 في ظل الحروب والأزمات وغيرها، ما أدى لانقسام داخل المجتمع الليبي الذي ألقى بظلاله داخل البرلمان ، لافتا إلى أن رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة يتعرض لابتزاز من النواب، وسيتم ذلك أيضًا من قبل ملتقى الحوار السياسي؛ لأنه إن لم تكن بعض الأطراف ممثلة في وزارات أو وكالات لن تمنح الثقة للحكومة.

و أضاف الأبلق أنه في حال تحركت لجنة 5+5 بخطوات فيما يتعلق بتنفيذ بعض الاتفاقيات وإخراج المرتزقة من ليبيا، وتشكيل حرس للمنشآت النفطية لتأمينها، من الممكن أن يتم حلحلة الملف الليبي ، مشيرًا إلى أن الخلاف ليس سياسيًا فقط.

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