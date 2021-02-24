وليامز: لم يُقدم أي طرف أدلة على “المال السياسي” بملتقى الحوار

نفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السابقة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الخميس، علمها بأي اختراقات لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وقالت وليامز في مقابلة عبر قناة “الوسط”، رصدتها “الساعة 24″، إنها لم تعلم بأي اختراقات لأعضاء ملتقى الحوار عبر رشاوى أو مال سياسي، مؤكدة أنه “لم يُقدّم أي طرف أدلة على حدوث خرق المال السياسي لأعضاء الملتقى”.

وبشأن ملف المرتزقة في ليبيا والأطراف التي تقف وراء خرق قرارات المنظمة الدولية لحظر الأسلحة، قالت وليامز إن المرتزقة في ليبيا يجب أن يغادروا وهذا طلب أممي متكرر منذ أشهر، لافتة أن تقارير الأمم المتحدة الخاصة بليبيا أشارت بالاسم للأطراف الخارقة لحظر التسلح.