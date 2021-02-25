بوقعيقيص: ملتقى الحوار سيعتمد الحكومة في حال رفضها من مجلس النواب

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن الملتقى سيمنح الثقة للحكومة الجديدة في حال رفضها من مجلس النواب، لافتة إلى أن الجميع ينتظر من مجلس النواب أن يكون على مستوى من المسؤولية.

وأوضحت بوقعيقيص في تصريحات نلفزيونية رصدتها ليبيا24 ، أن أسماء أعضاء الحكومة ستقرر محليًا عبر مجلس النواب أو ملتقى الحوار السياسي، وفي حال رفض مجلس النواب الحكومة سيناقش ملتقى الحوار أسباب الرفض حال كانت موضوعية.

و أشارت بوقعيقيص إلى أن مجلس الأمن إذا اعتمد المخرجات التي تنص على الحكومة الجديدة، سيبقى بعد ذلك تسمية رئيس؛ لأنه حاليًا المجلس الرئاسي معتمد بمجرد صدور قراره، وتبقى الحكومة فقط.

كما توقعت أن يكون رد المبعوث الأممي على الملاحظات والبيان مؤيدًا، متمنيةً أن يقوم مجلس النواب بالانتباه للتجاوزات التي يقوم بها، بالأخص أن نظامه الداخلي يمنع النواب من الترشح للمناصب الحكومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24