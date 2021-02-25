بليحق: الدبيبة يسلم مجلس النواب تشكيل الحكومة الجديدة الخميس

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الأربعاء، إن رئيس المجلس عقيلة صالح سيتسلم التشكيل الوزاري في مدينة طبرق من رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة صباح الخميس.

وأضاف بليحق أنه سيتم بعد ذلك تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، موضحًا أن تحديد موعد الجلسة مرتبط بموعد استلام التشكيلة الحكومية الجديدة.

كان المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة أعلن، الأربعاء، أن تشكيلة الحكومة ستُقدّم الخميس لمجلس النواب والمجلس الرئاسي في الوقت نفسه، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة قد اختيرت من 10 آلاف سيرة ذاتية.

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