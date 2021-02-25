وليامز : تقارير الأمم المتحدة حددت الأطراف الخارقة لحظر التسلح في ليبيا

نفت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز علمها بأي اختراقات لأعضاء ملتقى الحوار ، مؤكدة أنه لم يُقدّم أي طرف أدلة على حدوث خرق المال السياسي لأعضاء الملتقى.

واعتبرت وليامز أنه من الصعب على الطبقة السياسية الليبية الإيمان بعملية التغيير السياسي التي أحدثها ملتقى الحوار، لافتة إلى أنها أصرت على البث المباشر لجلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف أمام الليبيين للتأكيد على شفافية ونزاهة أعمال الملتقى.

و أضافت وليامز أن المرتزقة في ليبيا يجب أن يغادروا وهذا طلب أممي متكرر منذ أشهر، لافتة أن تقارير الأمم المتحدة الخاصة بليبيا أشارت بالإسم للأطراف الخارقة لحظر التسلح.

و أكدت وليامز أنها سعت لإبعاد الأطراف المتدخلة في ليبيا وجعل الحوار والقرار ليبي لإبعاد أي تأثير خارجي على العملية السياسية الوطنية، رافضة مقارنة حالة العراق وليبيا بسبب الاختلافات بينهما، معتبرة كذلك أن النزاع الليبي حله أسهل.

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