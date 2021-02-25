لجنة مكافحة كورونا في سبها: يجب فرض إغلاق تام لأسبوعين بسبب تفاقم الوباء

أكد الناطق باسم بلدية سبها أسامة الوافي أن البلدية بصدد إصدار قرار بالإغلاق التام لمدة أسبوعين تنفيذا لتوصيات لجنة جائحة كورونا في سبها.

وأوضح الوافي في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، أن الإغلاق يشمل تعليق الدراسة وكافة المناشط ويستثنى قطاع الصحة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي متفاقم.

بدورها قالت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا بالبلدية في بيان لها: “يؤسفنا أن نبلغكم بأن الوضع الوبائي داخل المدينة خطير جداً ومن المتوقع أن يخرج عن السيطرة في أي لحظة”.

وأضاف البيان: “قامت اللجنة بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص بضرورة فرض إغلاق تام ولمدة أسبوعين لنتمكن من خفض معدل الإصابات وضمان استمرار عمل مراكز العزل والمحافظة على القطاع الصحي”.

وشددت اللجنة على ضرورة إيقاف كل النشاطات بما فيها المآتم والأفراح وكذلك المدارس والمساجد، بشكل عاجل.

ودعت اللجنة الجميع للتعاون معها من خلال التوعية والنصح والإرشاد.