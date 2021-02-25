الدبيبة يعلن الانتهاء من تشكيل الحكومة وتقديمها لمجلس النواب الخميس

أعلن رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة انتهاءه من تشكيل الحكومة، لافتا إلى أنه سيقدم القائمة المقترحة لمجلس النواب من أجل اعتمادها، في جلسة منح الثقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للدبيبة عبر حسابه على منصة التغريدات “تويتر” ، أن الدبيبة أنهى إعداد قائمة الحكومة وسيقوم بتسليم القائمة إلى مجلس النواب الخميس.

كان رئيس الحكومة الجديدة قد لوح في وقت سابق بتجاوز عرض الحكومة على مجلس النواب ، و أوضح أنه لديه خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني.

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