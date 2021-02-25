نقاصة: اللجنة العسكرية المشتركة تعمل على إنهاء ملف تبادل المحتجزين وفق ترتيبات معينة

أكد مختار نقاصة، عضو وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة في اللجنة العسكرية 5+5، أن ملف تبادل المحتجزين يبن الجيش وقوات الوفاق يسير وفق ترتيبات معينة.

وأضاف نقاصة في تصيرح صحفي أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل قصارى جهدها مع مشايخ القبائل والخيرين، لإنهاء هذا الملف الإنساني.

وشدد على ضرورة عودة كل محتجز إلى بيته وأسرته، خصوصًا المحتجزين على الهوية.

وأضاف أن الحرب انتهت ويجب عودة كل المحتجزين دون شرط أو قيد، باستثناء من ارتكبوا جرائم فيتم تسليمهم للجهات القضائية.

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