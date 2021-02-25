قناة تركية تفضح أطماع أنقرة في المنطقة وتنشر خريطة “النفوذ التركي في المستقبل”

نشرت إحدى القنوات التركية “خريطة افتراضية لنفوذ تركيا”، والتي تشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج بعد 3 عقود. .

ونسبت القناة، الخريطة الافتراضية إلى مركز أبحاث “ستراتفور” الأمريكي، وعنونت تقريرها حول النفوذ التركي بـ”خريطة ظل الاستخبارات المركزية الأمريكية عن تركيا في 2050″.

وأظهرت الخريطة امتداد نفوذ أنقرة بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا.

الخريطة التركية أثارت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي و التي اتفقت جميعها على أن هذه الخريطة تؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، فيما تعالت الأصوات مطالبة جامعة الدول العربية بإصدار بيان شديد اللهجة بدعوى التعدي على سيادة الدول العربية.

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