قائد عملية إيريني: المرتزقة و المليشيات أكبر مشاكل في ليبيا

أكد قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، الأدميرال فابيو أجوستيني، ضرورة مغادرة القوات الأجنبية لتسهيل المرحلة الانتقالية، و تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، لافتا إلى أن وجود القوات الأجنبية، أو بتعبير أدق وجود عصابات مرتزقة وغير شرعية، هو أكبر مشاكل ليبيا.

وأشار أجوستيني، إلى أن ليبيا تمر حاليا بمرحلة حاسمة، حيث من المقرر تشكيل حكومة انتقالية في الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى استعداد العملية لأية مهمة يعهد بها إليهم المجتمع الدولي وأطراف الحرب الأهلية والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى مراقبة الوضع برًا وبحرًا وجوًا.

و أوضح أجوستيني أنه تم تفتيش ست سفن، و مراقبة حوالي 2000 بالإضافة إلى 150 رحلة جوية، لافتا إلى أنه تم تقديم 20 تقريرًا إلى الأمم المتحدة وهيئات الخبراء للتعليق على الأنشطة غير القانونية المحتملة أو الفعلية في ليبيا.

و أضاف أجوستيني أن أفضل طريقة لوقف الهجرة غير الشرعية وتفكيك منظمات تهريب البشر هي تدريب خفر السواحل والبحرية الليبيين، مؤكدا أنه يجب أن يكون كلاهما قادرين على التعامل مع القضايا الأمنية بشكل مستقل في مياههما الإقليمية.

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