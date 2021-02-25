شباب الزاوية: تصريحات باشاغا واهية تزيد نار الفتنة بين المدن

حمّل عدد من شباب وأهالي الزاوية، وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، المسؤولية التامة تجاه أي ردة فعل قد تحدث بسبب تصريحاته حول عملية اغتياله، معتبرين أن هذه التصريحات تزيد نار الفتنة وتعزز الشرخ بين المدن.

وأشاد شباب وأهالي الزاوية في بيان مرئي، تابعته ليبيا 24 ، بموقف أهالي الزاوية، وما اعتبروه “تحكيم صوت العقل”، و سلوك طريق القضاء.

ودعا البيان الجميع لاحترام نتائج القضاء، كما دعا الجهات المسؤولة عن حجز رفقاء رضوان الهنقاري إلى إطلاق سراحهم، خاصة أن الصورة أصبحت واضحة لدى الجميع بشأن ما ادعاه باشاغا من محاولة اغتيال دون أي إثبات أو برهان وبحجج واهية.

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