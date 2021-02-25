الككلي يمهل العائلات مهلة لإخلاء عمارات طريق المطار والنائب العام ينفي صدور أمر بذلك

كشف مصدر إعلامي أن رئيس ما يعرف بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” منح العائلات مهلة بإخلاء عمارات طريق المطار.

وأضاف المصدر أن الككلي أمهل الساكنين لتلك العمارات بينهم عائلات العناصر المتطرفة والهاربة من مدن ومناطق برقة مدة تنتهي في يوم 01 مارس وإلا سيتم طردهم بالقوة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس ما يعرف بجهاز دعم الاستقرار علل هذا الإجراء المتمثل في عملية الإخلاء بأنه صادر من قبل النائب العام.

من جانبه أكدمكتب النائب العام عدم صدور أمر بإخلاء عمارات طريق المطار في طرابلس.

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