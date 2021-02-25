ضبط مشبوهَين في طرابلس يبيعان بضائع مسروقة

ضبط منتسبو مكتب المدينة القديمة -طرابلس- بالإدارة العامة للدعم المركزي يوم الاربعاء شابين يبيعان بضائع وسله ومواد مسروقة يشتبه في إقدامهما على سرقتها من منازل وأماكن أخرى.

وقالت المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن المتهمين ” م.ع.أ” مواليد سنة 1997 و ” ع.أ.ع” مواليد سنة 1999 يقومان ببيع بضائع مختلفة قاما بسرقتها من حي “الباعيش” في ضاحية “عين زارة”، كما عثر بحوزتهما على قطع صغيرة يشتبه في كونها مادة مخدرة، فتم تثبيت أقوالهما في المحاضر وأُحيلا إلى البحث الجنائي طرابلس وذلك من حيث الاختصاص.

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