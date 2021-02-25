لجنة إدارة أزمة كورونا في سبها توصي بفرض الإغلاق التام لمدة أسبوعين

أوصت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في سبها، الجهات ذات الاختصاص بضرورة فرض إغلاق تام ولمدة أسبوعين؛ لخفض معدل الإصابات وضمان استمرار عمل مراكز العزل والمحافظة على القطاع الصحي.

وأشارت اللجنة إلى أن الوضع الوبائي داخل مدينة سبها خطير جداً ومن المتوقع أن يخرج عن السيطرة في أي لحظة.

ودعت اللجنة إلى إيقاف كل النشاطات بشكل عاجل بما فيها المآتم والأفراح والمدارس والمساجد، وطالبت من الجميع التعاون من خلال التوعية والنصح والإرشاد، وقالت: “في هذه المرحلة نعول على شبابنا الوطني الغيور ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخنا الحكماء وأمهاتنا الناصحات.

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