فركاش: الدبيبة يواجه ضغوطا تصل إلى حد الابتزاز

اعتبر المحلل السياسي فرج فركاش، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يواجه الكثير من الضغوطات تصل إلى حد الابتزازات.

وأضاف فركاش أن تغريدة الدبيبة تحمل رسالتين فالأولى تتعلق بتشكيل الحكومة لأنه من الواضح أن الدبيبة يواجه الكثير من الضغوطات تصل إلى حد الابتزازات من بعض النواب وأيضا من بعض الفاعلين على الساحة لينالوا حصتهم في الحكومة، والتي حاول الدبيبة تخطي هذه العقبة بتوزيع الحقائب حسب الدوائر الـ 13 بالإضافة إلى بعض الترضيات الوزارية، والتي يبدو أنها ربما لم يرضي بعض هؤلاء.

واعتبر، أن الدبيبة قد يلوح بالخيار الثاني وهو تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط بعيدا عن المحاصصة وتقديمها للحصول على الثقة، أو الذهاب مباشرة بتشكيلته إلى لجنة الـ 75 للحصول على الثقة المطلوبة.

وأضاف فركاش، أن الحل الثاني يعتبر مغامرة غير محسوبة وقد تتعرض للطعون القانونية والدستورية وربما سيؤدي إلى عرقلة عمل الحكومة في بعض المناطق نظرا لافتقاد لجنة الـ 75 إلى الشرعية الدستورية اللازمة ما لم تضمن مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري الذي في الواقع يحتاج إلى جلسة مجلس النواب بنصاب الثلثين.

ولفت إلى أن لجنة الـ 75 نفسها تعتبر ساحة مصغرة لأطراف الصراع الذي يسعى الدبيبة لترضيتهم، وقد يكون هناك أيضا عرقلة أخرى ومركزة لمنح حكومة الدبيبة الثقة اللازمة.

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