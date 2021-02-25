مؤسسة جزائرية تساهم في تأهيل محطات الكهرباء بالخمس والزاوية وطرابلس

أعلنت الشركة الجزائرية الحكومية لإنتاج الكهرباء «سونلغاز» استعانة الشركة العامة للكهرباء بإحدى فرقها لفحص ثلاث محطات في الخمس وزاوية وطرابلس.

وقال المدير العام للشركة الجزائرية، صبري لزهاري، إن فريق من تقنيي ومهندسي المؤسسة موجود منذ أسبوع في ليبيا بطلب من شركة الكهرباء الليبية، قصد تحضير تلك المحطات لفترة ذروة الاستهلاك، وذلك خلال الصيف، حسب حواره مع وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأربعاء.

وفي أكتوبر الماضي، انتقل فريق جزائري من 12 تقنيا ومهندسا إلى ليبيا بطلب من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لإصلاح خلل على مستوى محطة كهرباء الخمس، التي تزود طرابلس بالطاقة، حيث تمكنوا من تشغيل الوحدة الأولى بها خلال ثمانية أيام.

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وسبق أن كشف عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد السلام الأنصاري؛ عن عجز التوليد في أوقات الذروة، وإن حجم العجز يصل إلى ثلاثة آلاف ميغاوات في أوقات الذروة الصيفية والشتوية، وذلك خلال لقاء عقده مع اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة.

وتظهر وكالة التنمية الأميركية خلفيات أزمة الكهرباء في ليبيا، اذ أشارت إلى امتلاكها 14 محطة كهربائية تحتوي على 63 وحدة إنتاج يمكنها توليد 8600 ميغاوات، تعمل منها الآن 40 وحدة، فيما تحتاج البقية للصيانة.

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