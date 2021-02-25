50 إصاباة جديدة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة في الجنوب

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها تسجيل 50 إصابة بفيروس «كورونا» في بلديات الجنوب أمس الأربعاء، و37 حالة شفاء، إضافة إلى وفاة 3 مصابين.

وتسلم المختبر المرجعي التابع للمركز 154 عينة، ظهرت سلبية 104 عينة منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوزعت الإصابات بواقع 33 حالة في سبها، و9 حالات في الشاطئ، وحالتين في كل من سمنو والغريفة، وحالة واحدة في كل من الزيغن وأم الأرانب ومرزق وأوباري، بينما سجلت حالتا وفاة في سبها، وحالة في الشاطئ.

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