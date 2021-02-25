معاوية الصويعي: ليبيا تحتاج في الوقت الحالي لـ «مجلس وزراء أزمة» 

أكد الكاتب والشاعر معاوية الصويعي، أن ليبيا تحتاج في الوقت الحالي إلى ما أسماه “مجلس وزراء أزمة” مكون من عدة وزراء منهم الصحة والتعليم والأمن العام.
وقال سفير ليبيا الأسبق في غانا “الصويعي” في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، إن “ليبيا في حاجة إلى «مجلس وزراء أزمة»”، مردفًا أن هؤلاء الوزراء هم”العدل والأمن العام، «الدفاع»، المالية والاستثمارات، الخارجية الليبية،الصحة، التعليم”.
وتابع، أن باقي الوزراء هم: “وزارة المصالحة الوطنية، المشروعات العامة، الشهداء والجرحى، الكهرباء والاتصالات،الإقتصاد والتجارة، الإعلام والثقافة، المواصلات، الزراعة”، مستطردًا “بالإضافة إلى محافظ المصرف و مؤسسة النفط، وإدارة الموانئ والمنافذ والمطارات فقط”.
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