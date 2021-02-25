معاوية الصويعي: ليبيا تحتاج في الوقت الحالي لـ «مجلس وزراء أزمة» 

أكد الكاتب والشاعر معاوية الصويعي، أن ليبيا تحتاج في الوقت الحالي إلى ما أسماه “مجلس وزراء أزمة” مكون من عدة وزراء منهم الصحة والتعليم والأمن العام.

وقال سفير ليبيا الأسبق في غانا “الصويعي” في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، إن “ليبيا في حاجة إلى «مجلس وزراء أزمة»”، مردفًا أن هؤلاء الوزراء هم”العدل والأمن العام، «الدفاع»، المالية والاستثمارات، الخارجية الليبية،الصحة، التعليم”.

وتابع، أن باقي الوزراء هم: “وزارة المصالحة الوطنية، المشروعات العامة، الشهداء والجرحى، الكهرباء والاتصالات،الإقتصاد والتجارة، الإعلام والثقافة، المواصلات، الزراعة”، مستطردًا “بالإضافة إلى محافظ المصرف و مؤسسة النفط، وإدارة الموانئ والمنافذ والمطارات فقط”.