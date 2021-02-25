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ليبيا في انتظار تسليم الدبيبة تشكيلته الحكومية لمجلسي النواب والرئاسي المُكلف

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

من المنتظر أن يسلّم اليوم الخميس رئيس الحكومة الليبية الجديد المكلف، عبد الحميد الدبيبة، تشكيلته الوزارية إلى مجلسي النواب والمجلس الرئاسي الجديد المكلف.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة سيُسلم التشكيلة الحكومية الجديدة اليوم الخميس، إلى مجلس النواب وأيضا المجلس الرئاسي، بما فيهم الوزارات والحقائب الوزارية وأسماء الوزراء، من أجل منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

يأتي ذلك، فيما أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريحات الأربعاء، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيتسلم التشكيل الوزاري، الخميس، من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف بليحق، أن بعد استلام التشكيلة الجديدة للحكومة سيتم تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت.

وكان الدبيبة قد لوّح في وقت سابق، باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على منح الثقة لتشكيلته الحكومية، في حال عدم توافق مجلس النواب.

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الدبيبة المجلس الرئاسي المُكلف حكومة الوحدة ليبيا مجلس النواب

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  • أكيد السيد برناردينو ليّون حاليا يؤلمه ضميره علي جريمته بفرض حكومة السراج علي الليبيين وأكيد هو يراقب من بعيد ويقول في نفسه هل ستنجح حكومة أستيفاني التي فرضتها علي الليبيين في جنيف في جمع الليبيين علي صعيد واحد لبناء بلادهم والاستغلال الأمثل لثرواتهم او ستفشل حكومه أختيرت في جنيف كفشل الحكومه التي فرضتها عليهم أنا في الصخيرات وهل المواطن سيتقبل ان تسير أموره حكومه من اختيار أستيفاني بعد تشاورها مع النظام الأردوغاني او سيرفضها الشارع الليبي كما رفض حكومة كانت من أختياري انا في الصخيرات فمن حسن حظ حكومة  استيفاني التي انبسط لها النظام الأردوغاني ورضي عنها أن برايمر ليبيا ( السفير نورلاند ) يقف داعم لهذه الحكومه وهاهو قد بدأ يطالب في النواب المختلفين أن يلتئموا في اجتماع واحد لمنح الثقه لهذه الحكومه وبالتأكيد سيلبوا النواب طلبه ويتناسوا أختلاف الرأي بينهم فبرايمر غالي والطلب رخيص ومن الواضح ان برايمر ليبيا السفير نورلاند سينجح في الضغط علي البرلمانيين الليبيين لأعتماد حكومه من أختيار مواطنته لكنه لا يستطيع ان يضغط علي الشعب الليبي بقبولها فكلمة الشعب اقوي من كلمة المتدخل في الشأن الليبي وخاصه الشعب بات يعي ما من حكومه تنتخب في اي دوله من دول العالم الثالث إلا ويكون للامريكيين والاوروبيين  المهيمنين علي قرارات الأمم المتحده يد في الأختيار ويد في منح الثقه ويد في التجديده لها لاحقا ويد في سحب الثقه منها اذا ما أضرت بمصالح الغرب في بلادها

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