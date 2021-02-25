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علي أوحيدة: لا أثق في أي سياسي سكت طيلة السنوات الماضية على تغول المليشيات

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي، المقيم في بروكسل ببلجيكا، أنه لا يثق في أي سياسي سكت طيلة السنوات الماضية على تغول المليشيات في ليبيا.

وقال أوحيدة في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لا أثق في أي سياسي سكت طيلة هذه السنوات على تغول المليشيات”.

وأضاف “ولا اثق في أي سياسي أو ناشط أو حقوقي، أو أيا كان سكت على التواجد الأجنبي في ليبيا. لا تبحثوا عن أي مبرر وعن أي تأويل”.

وتابع “مأساة وكارثة أن نردد، مات الملك، عاش الملك. غادر السراج، وصل أدبيبة، فأكبر شخصية مثيرة في ليبيا هو «العوال»، يشاهد ويحضر كل شيء. لا يتحدث والجميع يخشاه”.

وواصل “بنيت الدمقراطية اليونانية المؤسسة للنشاط السياسي للبشرية على أساس منتدى، الأوغورا، أي المربوعة التي تتسع لجميع الناس. الليبيون أقاموا مربوعة تتسع لأربعة أشخاص «السارق، الميليشياوي، العميل، والعوال”.

واستطرد “هذه البلاد هي ضحية جرذان، أن لم تستعمل أظافرك فإنهم لن يترددوا في استعمال أظافرهم، قانون الطبيعة”.

الوسوم

الأزمة الليبية القوات الأجنبية المليشيات علي أوحيدة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بالك راهو مجبر أخاك علي السكوت لا بطل جاء الجيش ليقضي علي الارهابي والمليشياوي والخائن والعميل ولكن الدول الكبري الداعمه للاشرار اينما كانوا تنادت ودافعت علي العميل وشرعن الميشيات وتغاظت عن الارهابي هذا كله في سبيل مصالحها وكلفت الدول الكبري عميلهم اردوغان ليحمي عملاءهم في ليبيا واليوم قد فصلت الدول الكبري حكومه بمقاسات خاصه وطالبت تلك الحكومه بان تجزئ العطار لتركيا وترد الجميل لتركيا لانها حالت دون تنظيف الجيش الليبي لاقليم طرابلس من الخونه والعملاء والارهابيين

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  • لا احد يستطيع مواجهة المليشيات لأنها صناعة امريكية أوروبية فانظروا ماذا حصل اتناء مواجهات الجيش معهم تدخلت أحد دول الناتو بإيعاز من امريكا وهزمت الجيش ورجحت كفة المليشيات والشعب مغلوب على أمره ويهمه فقط رغيف الخبز وباى ثمن ؟

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