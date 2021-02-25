السيدة اليعقوبي: النواب يجتمعون في فندقي «كورنثيا وباب البحر» منذ أسبوعين لتقاسم المناصب

هاجمت السيدة اليعقوبي، النائبة المنشقة، عضو منتدى الحوار السياسي، أعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أنهم يجتمعون بين فندقين منذ أسبوعين لتقاسم المناصب.

وقالت اليعقوبي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “العجب العُجاب. أكثر من 140 نائب بين فندق باب البحر وكورنثيا أكثر من أسبوعين لتقاسم المناصب”.

وأضافت النائبة المنشقة عن البرلمان الليبي “يبحثون عن مدينة لعقد جلسة مجلس النواب!. فلتحيا دولة «…….»”.

وكان مصدر خاص، قد أكد أمس الأربعاء، لـ«الساعة 24» من داخل فندق كورنثيا بطرابلس، أن أعضاء من مجلس النواب يبحثون عن مقاعد بحكومة «الدبيبة» المقبلة.

وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه-: “إن أعضاء من مجلس النواب يبحثون عن مقاعد بحكومة «الدبيبة» المقبلة، فيما يحاول البعض الأخر الدفع بمرشحيهم وتزكيتها، حيث يحاول أحد النواب الدفع بابنه ليتقلد منصب وكيل وزارة”.

وتابع “مشاورات النواب تلخصت في تلك الأمور، دون أدنى حرص على موضوع اكتمال نصاب المجلس أو حتى مقر انعقاده، ولكن غلب على النقاش مسألة توزيع المناصب والحقائب الوزارية”.

ووصف المصدر اجتماع أكثر من 50 نائبا أمس في فندق باب البحر بطرابلس بأنه محاولة لدرء الرماد في العيون، وإيهام الرأي العام بأنهم يبحثون عن مخرج سريع لعقد جلسة لمجلس النواب مكتملة النصاب، وتمنح الثقة للحكومة، بينما هم في الحقيقة يوجهون بوصلتهم نحو المناصب ومصالحهم الشخصية.