انخفاض نسبي لدرجات الحرارة بالشمال.. حالة الطقس لـ3 أيام

أخبار ليبيا24

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال مع رياح نشطة على مناطق الساحل الشرقي وبعض مناطق الجنوب الغربي.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا خاصة على سرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الغد، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق هذه الليلة وصباح الجمعة.

والرياح، شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (14- 20) مئوية.

وفي الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، الطقس، قليل الغيوم تتكاثر هذه الليلة على بعض مناطق الجبل الأخضر والخليج مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل وفي الصباح الباكر.

والرياح، شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة هذه اليوم على بعض مناطق الساحلية، أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (13-20) مئوية على أغلب المناطق.

وأفادت الأرصاد، أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، سيكون قليل السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال أحيانا، بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (19- 23) مئوية.

أمّا الطقس في الكفرة- السرير- تازربو، سيكون مشمسًا، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما درجات الحرارة القصوى، ستتراوح ما بين (20- 23 ) مئوية.