ليبيا الان

حكومة الوحدة.. لحظات فاصلة قبل تقديم التشكيلة الوزارية

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

لحظات فاصلة في عمر تشكيل الحكومة الجديدة التي يسعى عبدالحميد الدبيبة، إلى أن تكون حكومة الجميع، كما وعد؛ فالمهلة المخصصة تنتهي اليوم الخميس قبل انطلاق العدّ التنازلي للمهلة الثانية المخصصة لأعضاء مجلس النواب للاتفاق على لحظة التصويت، إمّا قبول التشكيلة الوزارية أو رفضها .

وعلمت “218”، من مصدر مطلع يوم أمس، أن عددًا من النواب قدّموا أنفسهم مرشحين لشغل وزارات ومناصب في حكومة “الدبيبة”، وهو ما يُخالف المادة 177 من الباب السابع المنظم لعمل مجلس النواب، والخاص بتعيين الحكومة ومساءلتها.

مصادر مطلعة؛ أكدت أن عبدالحميد الدبيبة سيقدّم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، وقد تعتمد التشكيلة على الدوائر الانتخابية، وهي 13 دائرة في ليبيا؛ كمنطلق لعملية التمثيل مع مراعاة التوازنات السياسية والعسكرية، التي تفرضها حالة الأمر الواقع منذ سنوات.

العديد من النواب موجودون فعلاً في طرابلس ويعقدون في كل وقت وحين لقاءات ومشاورات من أجل التفاهم بشأن مسألة توزيع الوزارات على الأقاليم الجغرافية الثلاثة، فالأخبار تشير إلى أن ثمة تغييرات قد تطرأ في مسألة توزيع المناصب السيادية.

وفي هذا الخضم؛ أجرى رئيس الحكومة الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، محادثة هاتفية مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش؛ ناقش معه فيها، التقدم المُحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة.

أزف الوقت إذن، واقتربت لحظة الحقيقة، اللحظة التي سيرى فيها المواطنون تشكيلة “الدبيبة” الوزارية، التي سيقدمها لمجلس النواب؛ على أمل أن تعبر من مطب منح الثقة حتى لا يجد “الدبيبة” نفسه مرغمًا على أن يعرضها على أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لا تفرطوا في التفاؤل يا ليبيين فالمنتوج واحد طالما المزرعه واحده فهذه التفاحه مثل تلك لأنهن أخذن من سله واحده والجني تم من مزرعه واحده فمعني ذلك خصائص التفاحه هذه مثل خصائص التفاحه تلك فالبيئه التي نبتت فيها وشجرة التفاحتين هي شجره واحده واختلاف العنوان غالبا لا يعبر عن اختلاف المضمون فجنيف أسم وعنوان والصخيرات اسم وعنوان ولكن مضمون مادار في اروقة جنيف هو نفس مادار في اروقة الصخيراتوالخلاصه واحده هي تحكم الغرب ممثلا ببعثة الأمم في اختيار من سيقود المركب الليبي الي بر مصالح الغرب قبل ان يقوده الي بر الآمان فالسيد عبد الحميد الذي أختير لاحقا في جنيف هو من نفس السلة التي أختير منها السيد السراج سابقا والضؤ الاخضر قد اعطي من الغرب الاستعماري للأثنين والضؤ المعطي لحكومة جنيف أقوي بدليل ان الديك الفالح يؤذن من هو في البيضه ولا ينتظر الي مابعد ان يفقص فادبيبه زار بلدان وصرح وادان مالطا قبل حتي أن ينال اعتماد البرلمان مما يدل علي ان الرجل مقيول له عدي راك انت هو رئيس وزراء ليبيا القادم سواء أجازك البرلمان او لم يجيزك وعلي ضؤ وعود الغرب له تصرف الرجل كوزير معتمد حتي قبل ان تنعقد حزمة كرناف لبرلمانكم يا ليبيين وزار تركيا ومصر وانتقد مالطا

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