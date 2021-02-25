بوغدانوف يهاتف كوبيتش لبحث تطورات القضية الليبية

ليبيا- تواصل ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية مع المبعوث الأممي يان كوبيتش.

ووفقًا لما ورد على الصفحة الرسمية للخارجية الروسية بموقع التواصل الاجتماعي الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فقد تلقى كوبيتش اتصالًا هاتفيًا من بوغدانوف ناقشا خلاله قضايا مهمة تتعلق بالوضع في ليبيا وما حولها.

وبحسب البيان توافق الجانبان الروسي والأممي على أهمية تكثيف وتنسيق الجهود الدولية، بمساعدة الدور المحوري للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة الليبية على أساس مبادئ احترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية