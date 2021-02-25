وصول الدفعة الأولى من الطاقم الطبي المصري إلى مستشفى امحمد المقريف بأجدابيا

أعلنت بلدية اجدابيا، اليوم الخميس، عن وصول الدفعة الأولى من الأطقم الطبية إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا .
وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عميد بلدية اجدابيا امبارك المنفي ومدير مديرية امن اجدابيا ومدير عام مستشفي الشهيد امحمد المقريف اجدابيا كانوا في استقبالهم.
وأشار المكتب إلى أن هذة الدفعة هي الأولى من الأطقم الطبية وهم من جنسيات مصرية، مبينا أن الدفعة الثانية من الأطباء ستصل الأسبوع المقبل.
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