بوريطة: الانتخابات هي الوحيدة الكفيلة بتحديد شرعية من يقود ليبيا

ليبيا- قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على منطقة شمال أفريقيا.

ووفقًا لما أوردته قناة العربية وتابعته صحيفة المرصد، أكد بوريطة خلال مشاركته عبر تقنية التواصل المرئي باجتماع المؤتمر الدولي الذي يعقده مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنغز تحت عنوان الشرق الأوسط والإدارة الأميركية الجديدة، أن استمرار عدم الاستقرار في ليبيا له آثار على المنطقة.

وتابع بوريطة بالقول: “لا بد أن يتم إجراء انتخابات؛ لأنها الوحيدة الكفيلة بتحديد من لديه الشرعية لقيادة ليبيا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية