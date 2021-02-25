«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 25 فبراير 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، طرح الأحمال من ثلاث ساعات في المنطقتين الغربية والجنوبية.

ولفتت إلى طرح الأحمال من ساعتين إلى ثلاث في المنطقة الشرقية، حسب النشرة اليومية الخاصة بطرح الأحمال، المنشورة على صفحة الشركة على «فيسبوك».

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ساعات طرح الأحمال، بعد تراجع كبير مطلع فبراير.

وأرجعت الشركة انقطاعات التيار المتكررة إلى حالات السرقة التي تتعرض لها معداتها في عدة أماكن، مطالبة أجهزة الأمن بمواجهة تلك الظاهرة.

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