مركز مكافحة الأمراض يعلن رسميًا انتشار السلالة الجديدة من كورونا في البلاد

ليبيا- أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس بيانًا بشأن اكتشاف النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى قيام فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز بإجراء اختبارات للكشف عن هذا النوع عبر “فرسيل”، قدمتها الشركة المنتجة مجانًا بشكل تطوعي، لتتم عملية الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة للفيروس.

وأضاف البيان أن الفحص بين وجود 23 عينة من النوع الجديد المتحور أي بنسبة 26% من إجمالي العينات، ما يؤكد وجود هذا النوع معمليًا ولأول مرة في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتصف بسرعة الانتقال ونشر الإصابه في المجتمع، وهو الأمر الذي يمثل مدعاة للقلق بسبب توقع ظهور موجة وبائية واسعة الانتشار.

وأوضح البيان أن هذه الموجة ستكون وخيمة العواقب، خاصة في ظل التراخي وعدم الالتزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًا وجوب الاستمرار في تتبع ودراسة تطور الفيروس والحصول على الدعم اللازم للقيام بذلك؛ حيث أن وضع استراتيجيات المراقبة الجينية واتخاذ الإجراءات اللازمة مهم للغاية.

وأضاف البيان أن أهمية هذه الإستراتيجية تتجلى في القيام بها في الوقت المناسب لرصد ظهور المتغيرات وحماية الصحة العامة، مثنيًا في ذات الوقت على الجهود الجبارة المبذولة من قبل العاملين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع وفروعه منذ بداية الجائحة لإجراء الاختبارات والمساهمة في تحديد الوضع الوبائي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية