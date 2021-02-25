عقيلة صالح يشيد بمعرض درنة للكتاب

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، أمس الأربعاء، رئيس اللجنة العليا لمعرض درنه للكتاب، والناشرين والمكتبات الكبرى وعدد من المثقفين المشاركين في فاعليات المعرض من نشاط ثقافي مصاحب للشعر والقصة والندوات التثقيفية المختلفة، وكذلك من المساهمين في المعرض عن مصرف ليبيا المركزي وادارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي وبلدية درنه ومراقب مكتب الثقافة والا علام ببلدية درنه.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إنه تم خلال اللقاء إلقاء كلمات من رئيس اللجنة العليا لمعرض درنه للكتاب والناشرين والمثقفين وادارة التوجيه المعنوي ومصرف ليبيا المركزي، كما ألقى رئيس مجلس النواب كلمة حياهم خلالها على جهودهم ونشاطهم الثقافي الكبير بهذا المعرض، مشيرا إلى أن مثل هذه الأنشطة هي التي ترفع من المستوي الثقافي للمواطنين ولمحبي القراءة والكتابة والابداع بشكل عام، وتحفز الادباء والكتاب على الكتابة والنشر.

وقام الوفد الثقافي عن معرض درنه للكتاب بتقديم درع الوفاء لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من الكتب في مجالات متعددة من دور النشر المشاركة في المعرض.