ويليامز تسلط الضوء على تجربة ملتقى الحوار السياسي في ليبيا

ليبيا- وصفت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني ويليامز تجربتها في ليبيا بالمميزة جدًا، فهي قد شهدت التواصل مع شبان وشابات ونساء ورجال مميزين.

موقف ويليامز جاء خلال مقابلة أجرتها معها قناة الوسط الفضائية تابعتها صحيفة المرصد، أشارت خلالها إلى تعمقها في ملف الأزمة الليبية منذ بدئها العمل في ليبيا في يناير من العام 2018، مؤكدة أنها صممت على إطلاق مسار سياسي مع الإصرار على تمثيل الشباب والنساء فيه.

وأوضحت ويليامز أن البعثة الأممية حددت 3 فئات أساسية لتكوين ملتقى الحوار السياسي، وجاءت بعدد نساء أكثر وراعت كثيرًا أوسع تمثيل جغرافي ممكن وجيد، وفق معايير أساسية، مؤكدة أن الاختيارات الأولى من الجهات المحلية الفاعلة لممثليهم في الملتقى لم تكن متضمنة تمثيلًا كافيًا للمرأة والشباب.

وأضافت ويليامز أن هذه العملية المحلية على سبيل المثال لم يسفر عنها إلا اختيار امرأة واحدة فقط، ما دفع البعثة للبحث عن أفضل السبل لتعزيز مشاركة المرأة والشباب، وضمان تمثيل أفضل لهم، في وقت كان فيه تمثيل أنصار النظام السابق جيدًا، فقد ترشحوا لمواقع مهمة في السلطة الجديدة عبر آلية ملتقى الحوار السياسي.

وبينت ويليامز أن جميع الأطراف الليبية أظهرت خلال فعاليات الملتقى الحرص على مصالحة وطنية بدلًا عن الحرب، فالحوار كان حضاريًا وميزته الأساسية أن بعضهم لم يتحدث لسنوات مع الآخر، مؤكدة أن الأمم المتحدة كانت متحمسة جدًا لعقده في تونس، وأن كل القرارات التي اتخذت في هذا الشأن كانت قراراتها هي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية