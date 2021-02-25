أمغيب: ليس هناك عذر يمنع عقد جلسة النواب لمنح الثقة للحكومة في سرت بعد تلقي رد اللجنة العسكرية

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رأى عضو مجلس النواب سعيد أمغيب أنه لم يعد هناك أي عذر يمنع مجلس النواب الليبي من عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة في مدينة سرت، وذلك بعد تلقي رد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشأن جاهزية المدينة لذلك.

ومن المقرر أن يتم تسليم تشكيل الحكومة الجديدة اليوم الخميس إلى مجلسي النواب والرئاسي المُكلف.

وقال أمغيب، على فيسبوك، “بعد رد لجنة 5+5 المعنية بالمسار العسكري والأمني الذي بيّن أن مدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء مجلس النواب رداً على مخاطبة المجلس بشأن جاهزية المدينة وإمكانية عقد جلسة للمجلس فيها، لم يعد هنالك أي سبب يدعوا لعقد أي جلسة في أي مدينة أخرى لمنح الثقة للحكومة”.

وأضاف أمغيب، “كذلك على السيد رئيس المجلس الرئاسي والسيد رئيس الحكومة التوجه إلى مدينة سرت تمهيداً لانطلاق عمل السلطة التنفيذية الجديدة منها “.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الثلاثاء، أن المجلس تلقى ردًا رسميًا من اللجنة العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنيًا، لإقامة جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن اللجنة أبدت استعدادها التام للتعاون والتنسيق بالخصوص.