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علي اوحيدة: لا أثق في أي سياسي سكت طيلة السنوات الماضية على تغول المليشيات في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد الصحفي علي أوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا أنه لا يثق في أي سياسي سكت طيلة السنوات الماضية على تغول المليشيات في ليبيا.

اوحيدة قال في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا أثق في أي سياسي سكت طيلة هذه السنوات على تغول المليشيات”.

وأضاف: “ولا اثق في أي سياسي أو ناشط أو حقوقي أو أي كان سكت على التواجد الأجنبي في ليبيا. لا تبحثوا عن أي مبرر وعن أي تأويل”،

وتابع: “مأساة وكارثة أن نردد: مات الملك، عاش الملك. غادر السراج، وصل أدبيبة، فأكبر شخصية مثيرة في ليبيا هو «العوال»، يشاهد ويحضر كل شيء. لا يتحدث والجميع يخشاه”.

وواصل: “بنيت الدمقراطية اليونانية المؤسسة للنشاط السياسي للبشرية على أساس منتدى الأوغورا، أي المربوعة التي تتسع لجميع الناس. الليبيون أقاموا مربوعة تتسع لأربعة أشخاص: السارق، الميليشياوي، العميل، والعوال”.

كما أضاف: “هذه البلاد هي ضحية جرذان، إن لم تستعمل أظافرك فإنهم لن يترددوا في استعمال أظافرهم، قانون الطبيعة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • انا لا أثق في وطنية أي سلطه في ليببا تم أختيارها من الامم المتحده فلا ولن تختار الأمم المتحده الاصلح لتسيير الامور في ليبيا بل ستختار اكثرهم استعدادا لرعاية مصالح الغرب في ليبيا فقبل كان المعول عليه هي مصالح الغرب فقط ولكن الآن أضيف لها جديد بحيث اصبحت رعاية مصالح الغرب ومصالح تركيا ومن هذا المنطلق تم تعيين لا اقول اختيار حكومة ادبيبه كونه الوحيد من اكثر المواليين لتركيا زد علي ذلك انه مدينه ليبيه مواليه بالكامل لتركيه لدرجه انه منهم من ترك التصوير بمعية العلم الليبي بل اصبح كنوع من العهر السياسي يصور مع علم تركيا وهؤلاء السواقط كثيرين غير تصفح المواقع وستري بعينك

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