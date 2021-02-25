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قويرب: النواب تراجعوا عن عقد جلسة في مدينة صبراتة وسيتجهون إلى مدينة سرت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب عزالدين قويرب عن وجود اتفاق لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

قويرب قال أمس الأربعاء وفقًا لموقع “إرم نيوز”: إن تشكيلة الحكومة الجديدة ستقدم لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة سرت.

وأكد على أن الأعضاء في مجلس النواب تراجعوا عن عقد جلسة في مدينة صبراتة، وسيتجهون إلى مدينة سرت.‎

كما أشار إلى أن النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، اللذين وصلا لطرابلس منذ يومين، لعبا دورًا مهمًا في إقناع أعضاء مجلس النواب بتسوية الخلاف حول مكان الجلسة القادمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • قديماً أياما وأنا ليبي كان هناك مثل يقول ما تروم إلا ويالاها كلب وعندما تسوق مثل من البيئه كهذا وانت طقعا لا تعني ولا تقصد إهانة أحد من وراء الآتيان بالمثل قديما كان يقال عندما تنفر نعجه مولودها فيحاول الراعي جعلها ترومه من جديد وتحن وتعطف وهذا لايتآتي بدون تعريضها لضغط نفسي وخوف شديد من فيعمد الي ربطها في مكان مظلم او قليل الاناره ويربط علي مقربه منها كلب فتشعر بوحشه ورعب وخوف فتتغير المواقف لديها فتروم مولودها مجددا ولكن ان حاول الراعي معها ان تروم بدون تخويفها بالكلب فستتعنت وتصر علي صبراته فأول المارين من قربه سيقول له دودك هذه دوا فارغه آصلا ما تروم سرت إلا وهي يالاها سفير تخاف منه ( بحذاها كلب) فالنواب المشاكسين الذين يريدوا ان يرقوا الماء مصعد بجلسه غير قانونيه في صبراته قد شعروا بوحشه ورعب وخوف من رؤيتهم للسفير الامريكي كشر عن انيابه مهددا بمعاقبة كل المعرقلين فرام نبوابكم الاجتماع في جلسه برئاسة عقيله صالح المنفور منه سابقا قبل ان يصدر برايمر ليبيا تعليماته الي جميع اعضاء البرلمان الاجتماع سواء مقاطع سابقا او متقطعه به السبيل المهم الحضور الي سرت لابد منه

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