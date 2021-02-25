قويرب: النواب تراجعوا عن عقد جلسة في مدينة صبراتة وسيتجهون إلى مدينة سرت

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب عزالدين قويرب عن وجود اتفاق لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

قويرب قال أمس الأربعاء وفقًا لموقع “إرم نيوز”: إن تشكيلة الحكومة الجديدة ستقدم لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة سرت.

وأكد على أن الأعضاء في مجلس النواب تراجعوا عن عقد جلسة في مدينة صبراتة، وسيتجهون إلى مدينة سرت.‎

كما أشار إلى أن النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، اللذين وصلا لطرابلس منذ يومين، لعبا دورًا مهمًا في إقناع أعضاء مجلس النواب بتسوية الخلاف حول مكان الجلسة القادمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية